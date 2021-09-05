Воробьёв сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 в Подмосковье
«У нас падение идёт. Уже — не знаю — недели четыре, наверное», — цитирует ТАСС Воробьёва.
Он уточнил, что такая же ситуация с заболеваемостью коронавирусом была весной, но «потом был обнаружен дельта-штамм».
По словам губернатора, в Московской области большое количество людей уже сделали прививку от коронавирусной инфекции.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в восьми российских регионах зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом.