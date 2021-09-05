В России сократилось количество ДТП с участием автобусов

Короткая ссылка
По данным МВД России, количество аварий на дорогах с участием автобусов сократилось в стране с начала 2021 года более, чем на 9%.

Об этом сообщает ТАСС.

«Количество дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов за истёкший период 2021 года снизилось на 9,02% и составило 4 127», — говорится в заявлении ведомства.

С 22 августа в России действует закон об отмене обязательного техосмотра транспортных средств для оформления ОСАГО. Приобрести полисы без прохождения диагностики автовладельцы смогут с 29 августа. 

В конце февраля правительство также отложило вступление в силу новых правил проведения техосмотра и продлило действие оформленных ранее диагностических карт (они выдаются по итогам прохождения техосмотра) до 1 октября 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить