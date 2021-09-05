В России сократилось количество ДТП с участием автобусов

По данным МВД России, количество аварий на дорогах с участием автобусов сократилось в стране с начала 2021 года более, чем на 9%.

Об этом сообщает ТАСС.

«Количество дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов за истёкший период 2021 года снизилось на 9,02% и составило 4 127», — говорится в заявлении ведомства.

С 22 августа в России действует закон об отмене обязательного техосмотра транспортных средств для оформления ОСАГО. Приобрести полисы без прохождения диагностики автовладельцы смогут с 29 августа.

В конце февраля правительство также отложило вступление в силу новых правил проведения техосмотра и продлило действие оформленных ранее диагностических карт (они выдаются по итогам прохождения техосмотра) до 1 октября 2021 года.