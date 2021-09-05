ТАСС: в массовой драке в Твери пострадали не менее семи человек

Короткая ссылка
В массовой драке с участием примерно 60 футбольных фанатов «Спартака» и «Зенита» пострадали не менее семи человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные источника в правоохранительных органах.

«Несколько десятков фанатов «Спартака» атаковали болельщиков «Зенита», в результате чего пострадали не менее семи человек. Всего в драке принимали участие около 60 человек с обеих сторон», — говорится в публикации.

По словам собеседника издания, болельщики «Спартака» заранее прибыли в Тверь для нападения на фанатов «Зенита», которые хотели поддержать дублирующий состав команды.

В УМВД ТАСС сообщили, что один из участников массовой драки госпитализирован, к месту происшествия выехали правоохранители.

В Москве ранее возбудили уголовное дело о хулиганстве после массовой драки в центре города на Бауманской улице — в отделение полиции доставили почти 50 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить