Кабмин возместит Забайкалью расходы по выплатам пострадавшим от паводка в июне
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте кабмина.
«Федеральный центр направит в Забайкальский край средства на возмещение расходов региона по оказанию финансовой помощи гражданам, пострадавшим от паводка в июне 2021 года», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что деньги пойдут на возмещение бюджету Забайкалья расходов по оказанию единовременной материальной помощи гражданам, а также на компенсацию выплат, связанных с полной или частичной утратой имущества первой необходимости.
Ранее заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв заявил, что правительство региона предварительно оценило ущерб от третьей волны паводков в 2,2 млрд рублей.