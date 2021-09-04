Кабмин возместит Забайкалью расходы по выплатам пострадавшим от паводка в июне

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому российское правительство направит в Забайкальский край средства на компенсацию расходов по оказанию помощи людям, пострадавшим от паводка в июне текущего года.
Кабмин возместит Забайкалью расходы по выплатам пострадавшим от паводка в июне
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте кабмина.

«Федеральный центр направит в Забайкальский край средства на возмещение расходов региона по оказанию финансовой помощи гражданам, пострадавшим от паводка в июне 2021 года», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что деньги пойдут на возмещение бюджету Забайкалья расходов по оказанию единовременной материальной помощи гражданам, а также на компенсацию выплат, связанных с полной или частичной утратой имущества первой необходимости.

Ранее заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв заявил, что правительство региона предварительно оценило ущерб от третьей волны паводков в 2,2 млрд рублей.

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