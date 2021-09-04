Прокуратура Москвы опубликовала видео упавшего с эстакады грузовика

Столичная прокуратура взяла на контроль проверку по факту дорожного инцидента с упавшим с эстакады грузовиком на Ленинградском проспекте в Москве.

© Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Москвы