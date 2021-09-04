Прокуратура Москвы опубликовала видео упавшего с эстакады грузовика

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Столичная прокуратура взяла на контроль проверку по факту дорожного инцидента с упавшим с эстакады грузовиком на Ленинградском проспекте в Москве.
Прокуратура Москвы опубликовала видео упавшего с эстакады грузовика
  • © Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Москвы

Прокуратура Москвы обнародовала видео с места падения грузовика в своём Telegram-канале.

Отмечается, что в ходе дорожного происшествия пострадал водитель машины, его госпитализировали.

В надзорном органе заявили, что после проведения проверочных мероприятий будет проинспектирована организация, сотрудником которой является водитель.

Ранее сообщалось, что в Москве в районе Ленинградского проспекта грузовик упал с эстакады.

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