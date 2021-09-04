Прокуратура Москвы опубликовала видео упавшего с эстакады грузовика
- © Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Москвы
Прокуратура Москвы обнародовала видео с места падения грузовика в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в ходе дорожного происшествия пострадал водитель машины, его госпитализировали.
В надзорном органе заявили, что после проведения проверочных мероприятий будет проинспектирована организация, сотрудником которой является водитель.
Ранее сообщалось, что в Москве в районе Ленинградского проспекта грузовик упал с эстакады.