В районе трассы Симферополь — Севастополь обезвредили бомбу времён войны

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В районе трассы Симферополь — Севастополь обезвредили немецкую фугасную бомбу времён Великой Отечественной войны.
В районе трассы Симферополь — Севастополь обезвредили бомбу времён войны
  • © ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

Подозрительный объект нашли рабочие в окрестностях автодороги, где проходит реконструкция. Они обратились в правоохранительные органы. На место выехали взрывотехники ОМОН.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили 12 боеприпасов времён войны.

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