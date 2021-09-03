В районе трассы Симферополь — Севастополь обезвредили бомбу времён войны

В районе трассы Симферополь — Севастополь обезвредили немецкую фугасную бомбу времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

Подозрительный объект нашли рабочие в окрестностях автодороги, где проходит реконструкция. Они обратились в правоохранительные органы. На место выехали взрывотехники ОМОН.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили 12 боеприпасов времён войны.