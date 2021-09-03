Сильный ветер в Екатеринбурге повредил крышу университета

Сильный ветер обрушился на Екатеринбург, его порыв повредил кровлю корпуса Уральского федерального университета (УрФУ), сообщила пресс-служба вуза.

«Ректорат в курсе происходящего с кровлей корпуса на проспекте Ленина, 51. Направлена рембригада, управление безопасности оцепит территорию вокруг здания», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, из-за порывов ветра до 21 м/с в Екатеринбурге упали 19 деревьев, повреждены пять кровель зданий на общей площади 470 кв. м. Пострадали два человека.

Также из-за непогоды зафиксированы нарушения электроснабжения более чем в десяти населённых пунктах.

Как отмечается, аварийно-восстановительные бригады осуществляют ремонтные работы.