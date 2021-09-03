Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко рассказал об итогах второго марафона «Новое Знание».

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

По словам Кириенко, его приятно удивило, как много ребят смотрят трансляции, присылают свои вопросы.

«Я разговаривал с большинством просветителей, лекторов, наставников и спрашивал, кто с большим эмоциональным воодушевлением выходит из зала: сами ребята или вы? Такой же вопрос задавал и ребятам. И все сходятся в одном: это совместный процесс», — отметил он.

На полях марафона было объявлено о запуске новых проектов «Лиги Лекторов» и просветительской премии «Знание».

«Очень важно, чтобы профессия лектора, просветителя, наставника становилась всё более уважаемой, модной и признаваемой. «Лига лекторов» — это ежегодный конкурс для людей, которые хотят попробовать себя в роли лектора и предложить свой проект», — сказал Кириенко.

Он добавил, что просвещение, передача своих знаний, навыков и опыта подрастающему поколению — одна из самых благородных задач, и такое стремление должно поощряться.

Ранее kp.ru сообщал, что просветительский марафон «Новое Знание» набрал более 22 млн просмотров за первый день трансляции на YouTube.