В Госдуме предложили ввести ещё одну меру поддержки для многодетных семей

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Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил ввести ещё одну меру поддержки для многодетных семей.
В Госдуме предложили ввести ещё одну меру поддержки для многодетных семей
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Есть смысл обсуждать изменение ставки налогов в зависимости от количества детей в семье. Так, например, многодетные могут платить НДФЛ по сниженной ставке или вообще не платить», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, в данном случае налог из инструмента фискальной политики превращается в инструмент политики демографической.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию с материнским капиталом.

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