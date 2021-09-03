В Госдуме предложили ввести ещё одну меру поддержки для многодетных семей

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил ввести ещё одну меру поддержки для многодетных семей.

«Есть смысл обсуждать изменение ставки налогов в зависимости от количества детей в семье. Так, например, многодетные могут платить НДФЛ по сниженной ставке или вообще не платить», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, в данном случае налог из инструмента фискальной политики превращается в инструмент политики демографической.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию с материнским капиталом.