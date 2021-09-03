Автоэксперт Попов напомнил о правилах безопасного вождения во время дождя

Автоэксперт Дмитрий Попов напомнил о правилах безопасного вождения во время дождя.

В беседе с Inforeactor он отметил, что в случае непогоды нужно руководствоваться пунктом 10.1 Правил дорожного движения, где говорится, что скорость следует выбирать в соответствии с текущими метеоусловиями.

Как отметил Попов, важно помнить, что в дождливую и туманную погоду все предметы кажутся намного дальше, чем на самом деле, то есть водители могут неверно оценивать расстояние.

«Также возникают ситуации, связанные с водяным клином, которые мы ловим в колейных ямах. После водяного клина автомобиль начинает аквапланировать. В условиях аквапланирования нужно вести себя аккуратно», — сказал эксперт.

Он добавил, что менять шины на зимние следует после того, как среднесуточная температура станет ниже +5...+6 ˚С.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин в беседе с Nation News дал советы по выбору первой машины.