Автоэксперт Попов напомнил о правилах безопасного вождения во время дождя

Короткая ссылка
Автоэксперт Дмитрий Попов напомнил о правилах безопасного вождения во время дождя.
Автоэксперт Попов напомнил о правилах безопасного вождения во время дождя
  • © Официальный сайт мэра Москвы

В беседе с Inforeactor он отметил, что в случае непогоды нужно руководствоваться пунктом 10.1 Правил дорожного движения, где говорится, что скорость следует выбирать в соответствии с текущими метеоусловиями.

Как отметил Попов, важно помнить, что в дождливую и туманную погоду все предметы кажутся намного дальше, чем на самом деле, то есть водители могут неверно оценивать расстояние.

«Также возникают ситуации, связанные с водяным клином, которые мы ловим в колейных ямах. После водяного клина автомобиль начинает аквапланировать. В условиях аквапланирования нужно вести себя аккуратно», — сказал эксперт.

Он добавил, что менять шины на зимние следует после того, как среднесуточная температура станет ниже +5...+6 ˚С.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин в беседе с Nation News дал советы по выбору первой машины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить