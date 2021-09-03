В Калининградской области обсудили вопросы сотрудничества с Южной Кореей

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Заместитель председателя правительства Калининградской области Илья Баринов провёл рабочую встречу с генеральным консулом Республики Корея в Санкт-Петербурге Бюн Чоль Хваном.
В Калининградской области обсудили вопросы сотрудничества с Южной Кореей
  • © Правительство Калининградской области

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в различных сферах. Также речь шла о фестивале KtoK Day (Korea to Kaliningrad Day), который пройдёт в Калининграде в субботу, 4 сентября.

«Республика Корея является ведущим партнёром региона в импорте. В основном это поставки корейских комплектующих для калининградских промышленных предприятий, включая предприятия автомобилестроения», — заявил Баринов.

По его словам, доля импорта из Кореи в общем объёме по итогам 2020 года достигла почти 19%.

Баринов также выразил мнение, что перспективным направлением для сотрудничества является сфера культуры.

«В Калининградской области — хорошая бизнес-среда, привлекательная для корейских предпринимателей», — сказал, со своей стороны, Бюн Чоль Хван.

Ранее телеканал «360» сообщал, что делегация из Узбекистана и представители подмосковного Мининвеста обсудили возможности совместных проектов в пищевой промышленности и сельском хозяйстве.

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