Ретейлеры зафиксировали резкий рост спроса на зимнюю одежду в России в августе
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Об этом сообщает газета «Известия».
«Покупка зимней одежды летом часто позволяет пользователям сэкономить, купив вещь до начала сезона», — заявил руководитель категории Lifestyle на «Авито» Алексей Козловский.
В частности, спрос на зимние ботинки вырос в 2,3 раза, а продажи — на 10%.
Зимними сапогами покупатели стали интересоваться на 90% чаще, а число объявлений в целом по стране возросло на 10%.
Шубы стали приобретать на 53% чаще. Число объявлений об их продаже выросло на 7%.
В 2,2 раза чаще по сравнению с прошлым месяцем стали покупать зимние куртки. Их предложение увеличилось на 7%.
Также зафиксирован рост спроса на дублёнки — на 75%. Количество соответствующих предложений возросло на 5%.
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