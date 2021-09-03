Ретейлеры зафиксировали резкий рост спроса на зимнюю одежду в России в августе

В августе 2021 года в России зафиксировали резкий рост спроса на зимнюю одежду. По статистике сервиса «Авито», раньше в преддверии сентября россияне присматривали осенние обновки, но в этом году они в два раза чаще начали покупать предметы именно зимнего гардероба.

Об этом сообщает газета «Известия».

«Покупка зимней одежды летом часто позволяет пользователям сэкономить, купив вещь до начала сезона», — заявил руководитель категории Lifestyle на «Авито» Алексей Козловский.

В частности, спрос на зимние ботинки вырос в 2,3 раза, а продажи — на 10%.

Зимними сапогами покупатели стали интересоваться на 90% чаще, а число объявлений в целом по стране возросло на 10%.

Шубы стали приобретать на 53% чаще. Число объявлений об их продаже выросло на 7%.

В 2,2 раза чаще по сравнению с прошлым месяцем стали покупать зимние куртки. Их предложение увеличилось на 7%.

Также зафиксирован рост спроса на дублёнки — на 75%. Количество соответствующих предложений возросло на 5%.

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