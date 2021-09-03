В Калининградской области обезвредили 23 боеприпаса времён Великой Отечественной войны

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Сотрудники пиротехнической группы Невского спасательного центра Санкт-Петербурга обезвредили 23 боеприпаса времён Великой Отечественной войны, найденных в лесополосе на территории посёлка Павлово Калининградской области.
В Калининградской области обезвредили 23 боеприпаса времён Великой Отечественной войны
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Среди обнаруженных боеприпасов — восемь 82-мм миномётных мин, один 105-мм снаряд, два артиллерийских снаряда калибра 76 мм, три 45-мм снаряда, три 37-мм артснаряда.

Все снаряды вывезены на полигон Балтфлота для дальнейшей ликвидации.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили 12 боеприпасов времён войны.

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