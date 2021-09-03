В Калининграде заложили камень в основание будущего памятника в честь сотрудников спецназа

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В Калининграде заложили камень в основание будущего мемориала сотрудникам спецназа Федеральной службы безопасности России.
В Калининграде заложили камень в основание будущего памятника в честь сотрудников спецназа
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край».

Церемония прошла 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом. Её участниками стали представители власти, правоохранительных органов, близкие погибших спецназовцев, а также ветераны.

Собравшиеся почтили память погибших в Беслане в сентябре 2004 года.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин приняли участие в церемонии открытия бюстов советских разведчиков Зои Воскресенской-Рыбкиной и Леонида Квасникова в городе Узловая.

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