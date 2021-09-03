Аналитики рассказали о ценах на съёмное жильё в Петербурге минувшим летом

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Аналитики рассказали, сколько туристам, посетившим Санкт-Петербург летом, пришлось платить за съёмное жильё.
Аналитики рассказали о ценах на съёмное жильё в Петербурге минувшим летом
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Об этом пишет сайт «Невские новости».

Среди городского жилья стоимость объекта в сутки была самой высокой в июне — 2,5 тыс. рублей. Это на 12,5% дороже, чем средняя цена посуточной аренды в августе.

Загородная недвижимость была самой дорогой в июле — средняя цена в сутки достигла 12 тыс. рублей. В остальные летние месяцы средняя цена на жильё составляла 10 тыс. рублей в сутки — на 16,7% дешевле, чем в июле.

Ранее риелтор Алексей Степанов в беседе с ФАН дал несколько советов туристам, как сэкономить на отдыхе в Крыму и не стать жертвой мошенников.

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