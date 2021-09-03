Аналитики AliExpress назвали самые популярные виды календарей в России

Аналитики AliExpress назвали виды календарей, которые пользуются в России наибольшей популярностью. Выяснилось, что к 3 сентября спрос на такие товары вырос в 1,6 раза.

Об этом сообщает kp.ru.

Первое место занял перекидной календарь-домик. В августе 2021 года его приобретали в 1,8 раза чаще, чем в течение остального года.

На втором месте оказались настенные магнитные доски-планеры, продажи которых в августе выросли в 1,2 раза.

Спрос на интерьерные настенные календари также увеличился — среди них россияне чаще всего выбирают модели из дерева, на которые можно крепить кружочки-напоминания.

Популярностью пользуются и механические календари из пластика и дерева, которые показывают дату с помощью магнитных шариков.

Ранее продюсер Евгений Кобылянский в беседе с URA.RU рассказал, как внёс правки в текст и музыку песни «Третье сентября», после чего, по его мнению, она стала хитом.