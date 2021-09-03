Шуфутинский рассказал о планах младшего сына переехать из США в Израиль

Певец Михаил Шуфутинский рассказал о намерении своего младшего сына Антона переехать из Соединённых Штатов в Израиль.

«Мой младший сын, который в своё время служил в американской армии после школы, живёт в Филадельфии, но сейчас они собираются переехать в Израиль, потому что, наверное, как-то не всё их устраивает там, в Америке», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Ранее продюсер Евгений Кобылянский в беседе с URA.RU рассказал, как внёс правки в текст и музыку песни «Третье сентября», после чего, по его мнению, она стала хитом.