Шуфутинский рассказал о планах младшего сына переехать из США в Израиль

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Певец Михаил Шуфутинский рассказал о намерении своего младшего сына Антона переехать из Соединённых Штатов в Израиль.
Шуфутинский рассказал о планах младшего сына переехать из США в Израиль
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Мой младший сын, который в своё время служил в американской армии после школы, живёт в Филадельфии, но сейчас они собираются переехать в Израиль, потому что, наверное, как-то не всё их устраивает там, в Америке», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Ранее продюсер Евгений Кобылянский в беседе с URA.RU рассказал, как внёс правки в текст и музыку песни «Третье сентября», после чего, по его мнению, она стала хитом.

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