Власти Самарской области почтили память жертв Второй мировой войны
- © Правительство Самарской области
Об этом сообщает volga.news.
Кроме того, в городе прошла церемония открытия мемориальной доски в честь участников Великой Отечественной и советско-японских войн, военных комиссаров Куйбышевской области генерал-майоров Степана Борисовича Жестакова и Ивана Макаровича Матюхина.
Как напомнил Азаров, в регионе каждый год открывают новые имена защитников Отечества.
3 сентября отмечается День окончания Второй мировой войны, которая началась в 1939 году нападением фашистской Германии на Польшу.
Как ранее сообщал «Новый Севастополь», на аэродроме Бельбек в Севастополе открыли памятник командующему авиацией войск ПВО СССР Николаю Москвителеву.