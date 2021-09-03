Власти Самарской области почтили память жертв Второй мировой войны

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с земляками в День воинской славы 3 сентября возложил цветы к вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» в столице региона.

Об этом сообщает volga.news.

Кроме того, в городе прошла церемония открытия мемориальной доски в честь участников Великой Отечественной и советско-японских войн, военных комиссаров Куйбышевской области генерал-майоров Степана Борисовича Жестакова и Ивана Макаровича Матюхина.

Как напомнил Азаров, в регионе каждый год открывают новые имена защитников Отечества.

3 сентября отмечается День окончания Второй мировой войны, которая началась в 1939 году нападением фашистской Германии на Польшу.

Как ранее сообщал «Новый Севастополь», на аэродроме Бельбек в Севастополе открыли памятник командующему авиацией войск ПВО СССР Николаю Москвителеву.