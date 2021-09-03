В Заполярье пассажиропоток вырос почти на 47% за два года

Короткая ссылка
За август 2021 года в Заполярье услугами ПАО «Аэропорт Мурманск» воспользовались 144 778 пассажиров. По отношению к показателям 2019 года рост пассажиропотока к аналогичному периоду составил 46,9%.
В Заполярье пассажиропоток вырос почти на 47% за два года
  • © Аэропорт «Мурманск»

Об этом сообщает Nord-News.

Всего за восемь месяцев текущего года аэропорт обслужил 903 539 пассажиров, прирост к 2019 году составил 32,7%.

«Мы ведём активную работу, чтобы наши пассажиры могли совершать перелёты по необходимым направлениям. Комфорт пассажиров — важнейшая составляющая в работе любого транспортного предприятия, в том числе и аэропорта Мурманск», — рассказал генеральный директор ПАО «Аэропорт Мурманск» Руслан Степанец.

Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», Международный аэропорт Симферополь обслужил 5 млн пассажиров с начала 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить