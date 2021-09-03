В Заполярье пассажиропоток вырос почти на 47% за два года
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Об этом сообщает Nord-News.
Всего за восемь месяцев текущего года аэропорт обслужил 903 539 пассажиров, прирост к 2019 году составил 32,7%.
«Мы ведём активную работу, чтобы наши пассажиры могли совершать перелёты по необходимым направлениям. Комфорт пассажиров — важнейшая составляющая в работе любого транспортного предприятия, в том числе и аэропорта Мурманск», — рассказал генеральный директор ПАО «Аэропорт Мурманск» Руслан Степанец.
Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», Международный аэропорт Симферополь обслужил 5 млн пассажиров с начала 2021 года.