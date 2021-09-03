В Заполярье пассажиропоток вырос почти на 47% за два года

За август 2021 года в Заполярье услугами ПАО «Аэропорт Мурманск» воспользовались 144 778 пассажиров. По отношению к показателям 2019 года рост пассажиропотока к аналогичному периоду составил 46,9%.

Об этом сообщает Nord-News.

Всего за восемь месяцев текущего года аэропорт обслужил 903 539 пассажиров, прирост к 2019 году составил 32,7%.

«Мы ведём активную работу, чтобы наши пассажиры могли совершать перелёты по необходимым направлениям. Комфорт пассажиров — важнейшая составляющая в работе любого транспортного предприятия, в том числе и аэропорта Мурманск», — рассказал генеральный директор ПАО «Аэропорт Мурманск» Руслан Степанец.

Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», Международный аэропорт Симферополь обслужил 5 млн пассажиров с начала 2021 года.