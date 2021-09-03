В оренбургском городе Медногорске ввели режим ЧС из-за пожара

В городе Медногорске Оренбургской области введён режим чрезвычайной ситуации из-за пожара. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

«В Медногорском городском округе введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. В данный момент огнём повреждены один жилой дом, один строящийся дом и хозяйственные постройки, в том числе прилегающие гаражи», — говорится в сообщении.

Спасатели уточнили, что угрозы другим строениям на данный момент нет.

Ранее стало известно, что пожарные ликвидировали возгорание в районе трассы Оренбург — Самара в Оренбургской области.