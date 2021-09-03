В оренбургском городе Медногорске ввели режим ЧС из-за пожара
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«В Медногорском городском округе введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. В данный момент огнём повреждены один жилой дом, один строящийся дом и хозяйственные постройки, в том числе прилегающие гаражи», — говорится в сообщении.
Спасатели уточнили, что угрозы другим строениям на данный момент нет.
Ранее стало известно, что пожарные ликвидировали возгорание в районе трассы Оренбург — Самара в Оренбургской области.