В оренбургском городе Медногорске ввели режим ЧС из-за пожара

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В городе Медногорске Оренбургской области введён режим чрезвычайной ситуации из-за пожара. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
В оренбургском городе Медногорске ввели режим ЧС из-за пожара
  • © Главное управление МЧС России по Оренбургской области

«В Медногорском городском округе введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. В данный момент огнём повреждены один жилой дом, один строящийся дом и хозяйственные постройки, в том числе прилегающие гаражи», — говорится в сообщении.

Спасатели уточнили, что угрозы другим строениям на данный момент нет.

Ранее стало известно, что пожарные ликвидировали возгорание в районе трассы Оренбург — Самара в Оренбургской области.

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