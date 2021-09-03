«Росатом» завершил экспедицию на Северный полюс для школьников и студентов

Завершилась просветительская экспедиция «Ледокол Знаний. Homo Science project», целью которой был Северный полюс. Она была организована госкорпорацией «Росатом».

Из Мурманска в путешествие отправились более 80 школьников и студентов со всей России в возрасте от 12 до 23 лет — лауреаты Всероссийского детского интеллектуального конкурса «Ледокол Знаний», победители Турнира молодых профессионалов, участники Российского движения школьников, участники конкурса «Большая перемена», других олимпиад и конкурсов.

Познавательная программа экспедиции включала научные игры, конкурсы, экскурсию по ледоколу, лекции и тренинги. Физик и популяризатор науки Дмитрий Побединский, например, прочитал лекцию «Главные загадки Вселенной, или Новая физика: чего ждёт весь научный мир».

Ледокол достиг географической точки Северного полюса 18 августа.

Как ожидается, в октябре 2021 года начнётся следующий сезон конкурса «Ледокол Знаний» для школьников 12—17 лет. Главный приз — участие в аналогичной арктической экспедиции летом 2022-го.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что общество «Знание» запустило в России новый просветительский проект «Умные недели».