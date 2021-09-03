В Москве сообщили о старте регистрации на экскурсии в проекте «Открой#Моспром»

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что 3 сентября в столице стартовала регистрация на экскурсии по заводам и фабрикам в рамках проекта «Открой#Моспром».
В Москве сообщили о старте регистрации на экскурсии в проекте «Открой#Моспром»
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает kp.ru.

Всего планируется сформировать 70 групп из желающих поучаствовать в проекте, экскурсии пройдут с 9 по 11 сентября.

«Проект «Открой#Моспром» мы запустили два года назад. Желающих окунуться в атмосферу столичной промышленности и самому побывать на заводах города становится всё больше. Прошлой весной всего за три дня мы провели 100 очных экскурсий. На 34 крупных производственных предприятиях побывали более 1,5 тыс. жителей и гостей столицы. На этот раз посетителей ждут на 20 производственных площадках», — рассказал Ефимов.

Как ранее сообщала НСН, в апреле российские артисты провели онлайн-экскурсии в рамках предыдущего сезона проекта «Открой#Моспром».

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