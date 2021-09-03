Путин высказался о второй версии гибели митрополита Филиппа

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Президент России Владимир Путин высказался о версии гибели митрополита Филиппа, не связанной с Малютой Скуратовым.
Путин высказался о второй версии гибели митрополита Филиппа
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«Вторая версия простая: что он его не убивал и не проезжал там, а если проезжал, то проезжал мимо», — сказал Путин на ВЭФ-2021.

Он также рекомендовал получить благословение патриарха Кирилла на строительство церкви на якобы месте убийства священнослужителя.

Митрополит Филипп (в миру Фёдор Степанович Колычёв) родился в Москве в 1507 году, он стал митрополитом в 1566-м, а после осуждения произвола опричников был заточён в Отроч монастыре в Твери.

В 1569 году митрополит был убит, историки полагают, что его убийцей был Малюта Скуратов, а поводом стал отказ благословить опричников.

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