В Общественной палате прокомментировали ситуацию с высоким числом ДТП с участием такси

Зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Александр Холодов поделился мнением, почему аварийность с участием такси в Москве остаётся высокой.

Об этом он рассказал в беседе с ФАН.

«С каждым годом количество такси увеличивается, отсюда и статистика аварий каждый год растёт», — сказал Холодов.

По мнению специалиста, в ряде случаев таксисты перерабатывают, в связи чем вероятность того, что они попадут в аварию, увеличивается в разы.

Ранее заместитель руководителя Департамента транспорта Дмитрий Пронин рассказал, что аварийность с участием такси в Москве остаётся высокой.

Большая часть ДТП — столкновения автомобилей и наезды на пешеходов.

В свою очередь, автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor назвал главную ошибку, которую водители допускают при продаже своей машины.