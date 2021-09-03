В Общественной палате прокомментировали ситуацию с высоким числом ДТП с участием такси
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Об этом он рассказал в беседе с ФАН.
«С каждым годом количество такси увеличивается, отсюда и статистика аварий каждый год растёт», — сказал Холодов.
По мнению специалиста, в ряде случаев таксисты перерабатывают, в связи чем вероятность того, что они попадут в аварию, увеличивается в разы.
Ранее заместитель руководителя Департамента транспорта Дмитрий Пронин рассказал, что аварийность с участием такси в Москве остаётся высокой.
Большая часть ДТП — столкновения автомобилей и наезды на пешеходов.
В свою очередь, автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor назвал главную ошибку, которую водители допускают при продаже своей машины.