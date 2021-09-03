Аналитики зафиксировали рост спроса у россиян на верхнюю одежду

В пресс-службе Avito сообщили, что в августе в России резко вырос спрос на тёплую верхнюю одежду.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Так, покупать дублёнки стали на 75% чаще, чем в июле, а предложение увеличилось на 5%. Средняя цена дублёнки на платформе составила 4 тыс. рублей.

Кроме того, увеличился интерес к шубам — на 53%. Предложение выросло на 7%, а средняя цена такого предмета гардероба составила 10 тыс. рублей.

Зимние куртки стали покупать в 2,2 раза чаще, чем месяцем ранее, при этом предложение выросло также на 7%. Средняя цена изделия — 1,7 тыс. рублей.

Ранее газета «Известия» сообщала об исследовании, которое показало отношение россиян к дресс-коду.