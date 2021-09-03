Мотострелки ЦВО приняли участие в российско-казахстанских учениях в Туве

Военнослужащие горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе практического этапа российско-казахстанских совместных тактических учений уничтожили бандгруппу условного противника на горном полигоне Кара-Хаак в Республике Тыва.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Для уничтожения «бандгруппы» были задействованы расчёты 120-мм самоходных артиллерийских установок САУ 2С23 «Нона-СВК».

Для дальнейшего поиска и уничтожения разрозненных групп условного противника были задействованы мотострелковые подразделения на бронеавтомобилях «Тигр», которые после ударов артиллерии выполнили уничтожение «боевиков» из стрелкового оружия.

Совместные ротно-тактические учения военнослужащих России и Казахстана проходят в период с 31 августа по 4 сентября.

В них принимают участие более 500 военнослужащих и около 150 единиц военной техники.

Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», военнослужащие соединения спецназначения ЦВО при поддержке снайперов поразили пункт потенциального противника под Новосибирском.