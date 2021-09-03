Мотострелки ЦВО приняли участие в российско-казахстанских учениях в Туве

Короткая ссылка
Военнослужащие горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе практического этапа российско-казахстанских совместных тактических учений уничтожили бандгруппу условного противника на горном полигоне Кара-Хаак в Республике Тыва.
Мотострелки ЦВО приняли участие в российско-казахстанских учениях в Туве
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Для уничтожения «бандгруппы» были задействованы расчёты 120-мм самоходных артиллерийских установок САУ 2С23 «Нона-СВК».

Для дальнейшего поиска и уничтожения разрозненных групп условного противника были задействованы мотострелковые подразделения на бронеавтомобилях «Тигр», которые после ударов артиллерии выполнили уничтожение «боевиков» из стрелкового оружия.

Совместные ротно-тактические учения военнослужащих России и Казахстана проходят в период с 31 августа по 4 сентября.

В них принимают участие более 500 военнослужащих и около 150 единиц военной техники.

Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», военнослужащие соединения спецназначения ЦВО при поддержке снайперов поразили пункт потенциального противника под Новосибирском.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить