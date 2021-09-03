Путин подтвердил, что не пользуется мобильным телефоном

Президент России Владимир Путин заявил, что не пользуется мобильным телефоном.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос модератора пленарного заседания Восточного экономического форума Сергея Брилёва.

Журналист поинтересовался у главы государства, пользуется ли он мобильным телефоном.

«Нет», — ответил Путин.

В январе 2019 года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, почему у президента России Владимира Путина нет смартфона. По его словам, «глава государства не может иметь смартфон, потому что это означает, что человек соглашается на полную прозрачность».

При этом Песков отметил, что Путин прекрасно обходится без телефона.