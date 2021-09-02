Ставропольский край принял более 700 тысяч туристов с начала года

Ставропольский край принял более 700 тыс. туристов с начала 2021 года. Загрузка санаториев составила 90%.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства туризма и оздоровительных курортов.

Как отметил глава ведомства Кирилл Реут, курортная инфраструктура на Ставрополье постоянно расширяется.

«В настоящее время у нас реализуется 43 инвестпроекта санаторно-курортного и туристского назначения на общую сумму свыше 45 млрд рублей. Ожидается увеличение объёма коечного фонда более чем на 7 тыс. койко-мест, создание порядка 4,7 тыс. новых рабочих мест, что напрямую скажется на росте турпотока», — сказал он.

Всего в регионе работает 123 здравницы. С 2021 года все они осуществляют в том числе программы постковидной реабилитации.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал о направлениях, доступных для россиян.