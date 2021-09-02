В Калининградской области построили 7188 квартир с начала года

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В Калининградской области построили 7188 квартир с начала 2021 года. Их общая площадь составляет 618,7 тыс. кв. м.
В Калининградской области построили 7188 квартир с начала года
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  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на данные Калининградстата.

Всего за семь месяцев введено в строй 2252 жилых дома, что на 28,2% выше уровня января — июля 2020-го. Из них 2074 объекта введено индивидуальными застройщиками.

Объём выполненных работ за этот же период составил 19,5 млрд рублей, или 41,9% в сопоставимых ценах к январю — июлю 2020 года.

Ранее президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой в беседе с URA.RU рассказал о выгодных факторах ипотеки.

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