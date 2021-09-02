В ТПП прокомментировали ситуацию с малым бизнесом во время пандемии

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Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин прокомментировал ситуацию с малым бизнесом во время пандемии COVID-19.
В ТПП прокомментировали ситуацию с малым бизнесом во время пандемии
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) он отметил, что многие регионы столкнулись с экономическими сложностями в период пандемии COVID-19, но власти субъектов Федерации стремились принимать все необходимые меры, чтобы поддержать бизнес и население.

Как отметил Катырин, в стране уже наблюдаются структурные изменения с точки зрения развития предпринимательства.

Он также напомнил, что особый приоритет, в том числе в рамках ВЭФ, отдаётся развитию Дальнего Востока.

«Самое главное — создать условия для человека и для бизнеса, чтобы он тут жил, поэтому сюда такое внимание особое», — добавил глава ТПП.

Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии COVID-19 на бизнес.

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