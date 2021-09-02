Кузнецова рассказала, как помочь подросткам в конфликтных ситуациях

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Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала, как помочь подросткам в конфликтных ситуациях.
Кузнецова рассказала, как помочь подросткам в конфликтных ситуациях
  • © Российское общество «Знание»

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«Конфликт помогает приобрести новый жизненный опыт. Всё зависит от ситуации: где-то надо просто отстраниться, а где-то поговорить с оппонентом и всё выяснить. Дело в том, что подросткам нередко навязывают конфликты извне с разными целями. Поэтому важно уметь слышать себя и осознавать собственные потребности», — рассказала она на втором просветительском марафоне «Новое Знание».

По её словам, причиной затяжных конфликтов зачастую является равнодушие взрослых или молчание самих детей, боящихся рассказать о своих проблемах.

Как отметила Кузнецова, с родителями нужно делиться своими переживаниями, так как даже педагоги не всегда могут помочь в таких ситуациях.

«Психологи давно доказали, что мнение родителей является для подростка самым значимым, кто бы что ни говорил о влиянии и авторитете ровесников. Родителям и детям нужно уметь разговаривать друг с другом», — сказала омбудсмен.

Как ранее сообщало ФАН, психолог Александр Асмолов рассказал, почему подростки не хотят рассказывать о своих переживаниях родителям.

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