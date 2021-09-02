Глава РФПИ назвал «Спутник V» национальным достоянием

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал вакцину «Спутник V» национальным достоянием России.

Он также отметил, что российская вакцина была первым «коктейлем вакцин».

«Весь мир в начале реагировал на это с неким недопониманием. Но сейчас все понимают, что именно подход «Спутника» (коктейли вакцин, «Спутник Лайт» как некий бустер) — это движение вперёд», — цитирует РИА Новости Дмитриева.

Об этом он сказал на сессии ВЭФ.

Восточный экономический форум проходит 2—4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.