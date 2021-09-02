Нарышкин принял участие в церемонии открытия бюстов советских разведчиков в Тульской области

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин приняли участие в церемонии открытия бюстов советских разведчиков Зои Воскресенской-Рыбкиной и Леонида Квасникова в городе Узловая.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Тульская земля богата на талантливых и целеустремлённых людей. Я уверен, что героическая жизнь и судьба двух выдающихся советских разведчиков помогут молодёжи проложить свой путь и найти себя в служении Отечеству, возможно, и в качестве офицеров Службы внешней разведки», — сказал Нарышкин.

Квасников — руководитель управления научно-технической разведки ПГУ КГБ СССР, Герой России. Внёс вклад в создание ракетно-ядерного щита. Воскресенская-Рыбкина стала первой женщиной, возглавившей одну из резидентур службы.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что на аэродроме Бельбек в Севастополе открыли памятник командующему авиацией войск ПВО СССР Николаю Москвителеву.