Автомобили такси в Москве перевозят более миллиона пассажиров в сутки

Более 1 млн пассажиров в сутки перевозят автомобили такси в Москве, заявил замглавы Департамента транспорта Дмитрий Пронин.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он отметил, что в столичном регионе работает около 150 тыс. машин такси. Около 70% всех заказов приходится на агрегатор «Яндекс.Такси», ещё 20% — на «Ситимобил», а 6% — на Gett. Остальную долю обслуживают другие перевозчики.

Пик использования такси — утро и вечер.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Международный Евразийский форум «Такси» пройдёт 9—10 сентября в Москве.