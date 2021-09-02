Автомобили такси в Москве перевозят более миллиона пассажиров в сутки

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Более 1 млн пассажиров в сутки перевозят автомобили такси в Москве, заявил замглавы Департамента транспорта Дмитрий Пронин.
Автомобили такси в Москве перевозят более миллиона пассажиров в сутки
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В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он отметил, что в столичном регионе работает около 150 тыс. машин такси. Около 70% всех заказов приходится на агрегатор «Яндекс.Такси», ещё 20% — на «Ситимобил», а 6% — на Gett. Остальную долю обслуживают другие перевозчики.

Пик использования такси — утро и вечер.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Международный Евразийский форум «Такси» пройдёт 9—10 сентября в Москве.

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