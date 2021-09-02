Власти Крыма рассказали о развитии туротрасли в республике

В Министерстве курортов и туризма Крыма рассказали о развитии туротрасли в республике.

Об этом сообщает ФАН.

Более 60% гостей прибывают в регион по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах. В целом автотуризм получает всё большую популярность в республике.

«Дополнительный турпоток получили Керчь и Феодосия, а также в поле зрения туристов стали попадать те объекты туристского показа, которые раньше были удалены от дороги. Например, Белая Скала в Белогорске стала одним из самых посещаемых мест автотуристов, увеличилось количество пешеходных туристических групп», — заявили в ведомстве.

Особое внимание уделено развитию туристской инфраструктуры. В частности, заработали первые информационные терминалы Travel Crimea. Сервис доступен и в английской версии.

«Туристы смогут планировать своё автопутешествие благодаря подборкам «Афиша», «Чем заняться», «Куда поехать», «Где остановиться», «Полезно знать», «Помощь». Кроме того, для удобства планирования путешествия на Travel Crimea интегрирована постоянно обновляемая интерактивная карта с кликабельными пиктограммами ключевых памятников истории, культуры, природы и пляжей полуострова», — уточнили в пресс-службе.

Отдельным направлением является развитие кемпингов и глэмпингов. В настоящее время в Крыму доступны 15 кемпингов для размещения автотуристов.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал о направлениях, доступных для россиян.