Пенсионеры Камчатки начали получать разовую выплату

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Пенсионеры Камчатского края начали получать разовую выплату в размере 10 тыс. рублей.
Пенсионеры Камчатки начали получать разовую выплату
  • © Александр Пирагис
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

Средства начисляются автоматически. Они предусмотрены и для работающих, и для неработающих пенсионеров, а также для тех, кто получает социальную пенсию, детей-инвалидов и тех, кому положено пособие по утрате кормильца.

Разовые выплаты начали получать и жители Кемеровской области.

«Пенсионный фонд сработал оперативно, и мы получили буквально через неделю после того, как объявил президент. Это приятно, что службы работают очень хорошо», — заявила пенсионерка Марина Вершинина.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в Министерстве труда заявили, что одновременные соцвыплаты пенсионерам в размере 10 тыс. рублей с 2 сентября начали перечислять во всех российских регионах.

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