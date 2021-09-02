Сервис Russpass составил рейтинг популярных туристических маршрутов России

Цифровой сервис Russpass составил рейтинг самых популярных туристических мест России в летний сезон 2021 года.

Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного комитета по туризму.

В ведомстве отметили, что популярность мест определялась с учётом двух показателей — количество запросов и бронирований.

«В период с июня по август высокий спрос был на пять направлений: Москву и Московскую область, Ленинградскую и Нижегородскую области, а также в Республику Крым», — сообщили в департаменте.

Ранее, как сообщала НСН, вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о планах по развитию индустрии гостеприимства в стране.