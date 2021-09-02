Артиллеристы ВВО провели учения в Амурской области

Короткая ссылка
Артиллеристы Восточного военного округа провели учения в Амурской области.
Артиллеристы ВВО провели учения в Амурской области
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу ВВО.

В ходе манёвров на полигоне Трёхречье артиллеристы 35-й общевойсковой армии ВВО ликвидировали командные пункты и жизненно важные объекты условного противника.

Разведку и обнаружение проводили с помощью комплексов КРУС «Стрелец» и малогабаритных беспилотных летательных аппаратов.

Также в учениях приняли участие самоходные артиллерийские установки «Гиацинт». Расчёты САУ провели манёвр колёсами и заняли выгодные огневые позиции, после чего устранили объекты управления снабжения и войска условного противника.

Ранее ОТР сообщало, что морпехи Балтфлота отработали отражение атаки морского десанта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить