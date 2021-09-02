Артиллеристы ВВО провели учения в Амурской области
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- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу ВВО.
В ходе манёвров на полигоне Трёхречье артиллеристы 35-й общевойсковой армии ВВО ликвидировали командные пункты и жизненно важные объекты условного противника.
Разведку и обнаружение проводили с помощью комплексов КРУС «Стрелец» и малогабаритных беспилотных летательных аппаратов.
Также в учениях приняли участие самоходные артиллерийские установки «Гиацинт». Расчёты САУ провели манёвр колёсами и заняли выгодные огневые позиции, после чего устранили объекты управления снабжения и войска условного противника.
Ранее ОТР сообщало, что морпехи Балтфлота отработали отражение атаки морского десанта.