Опубликован рейтинг самых «ленивых» городов России

Сервис городской мобильности «Ситимобил» опубликовал результаты опроса, на основе которого был составлен рейтинг городов России с самыми ленивыми жителями.

Об этом пишет Life.ru.

Самым ленивым городом страны признан Санкт-Петербург. Также в топ городов с наибольшим количеством ленивых жителей вошли Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Челябинск и Тюмень.

«Почти половина россиян признались, что откладывают свои дела на потом, а 34% жителей страны сообщили, что не могут заставить себя заниматься рутинными бытовыми вещами. Около 15% россиян отметили, что порой им бывает лень куда-то идти, если место назначения находится не в пределах ближайшего района», — отмечают авторы исследования.

Делегируют свои обязанности посредникам около трети россиян.

Как ранее сообщала газета «Известия», специалисты провели исследование, в ходе которого выявили уровень дружелюбия в российских компаниях.