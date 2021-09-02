В Карском море найден контейнер атомного реактора подлодки
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- РИА Новости
Как пишет ТАСС, об этом сообщил руководитель государственного центрального аэромобильного отряда «Центроспас» Евгений Линейцев.
«Судно «Академик Мстислав Келдыш»... встало на якорь перед входом в залив Амбросиева. Тут по плану экспедиции будут проведены работы по поиску контейнера атомного реактора подводной лодки К-19. В рамках работ была проведена гидролокационная съёмка, объект был обнаружен», — заявил Линейцев.
В декабре 2020 года сообщалось, что бывший матрос Владимир Романов выкупил и перевёз в деревню Никульское Московской области рубку от советской подлодки К-19. В 1960-х годах мужчина три года прослужил на ней поваром.