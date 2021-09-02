В Карском море найден контейнер атомного реактора подлодки

Специалисты МЧС нашли контейнер атомного реактора подлодки К-19 в Карском море.

Как пишет ТАСС, об этом сообщил руководитель государственного центрального аэромобильного отряда «Центроспас» Евгений Линейцев.

«Судно «Академик Мстислав Келдыш»... встало на якорь перед входом в залив Амбросиева. Тут по плану экспедиции будут проведены работы по поиску контейнера атомного реактора подводной лодки К-19. В рамках работ была проведена гидролокационная съёмка, объект был обнаружен», — заявил Линейцев.

В декабре 2020 года сообщалось, что бывший матрос Владимир Романов выкупил и перевёз в деревню Никульское Московской области рубку от советской подлодки К-19. В 1960-х годах мужчина три года прослужил на ней поваром.