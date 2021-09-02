В Совфеде прокомментировали ситуацию с материнским капиталом

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал ситуацию с материнским капиталом.
В Совфеде прокомментировали ситуацию с материнским капиталом
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Мы должны относиться к материнскому капиталу как к некоему социальному проекту, который предназначен для устойчивого демографического развития страны», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Как напомнил Рязанский, большинство регионов за счёт своих бюджетов добавляют ещё так называемый региональный маткапитал.

«Где-то он несколько сот тысяч рублей, где-то — чуть меньше. Всё зависит от возможностей бюджетов», — сказал сенатор.

Кроме того, он добавил, что в России работает широкая система поддержки семей с детьми, включающая разные выплаты и льготы.

Ранее адвокат, глава AVG Legal Алексей Гавришев в беседе с газетой «Известия» прокомментировал сообщение о том, что размер материнского капитала в 2022 году в России на первого ребёнка составит более 503 тыс. рублей, а также рассказал, на что эти средства можно потратить.

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