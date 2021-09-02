В Госдуме прокомментировали идею отказа от пластиковой посуды в России

Член комитета Госдумы по природным ресурсам Василий Власов прокомментировал идею отказа от пластиковой посуды в России.

«Мы считаем, что если уж производить одноразовую посуду, то биоразлагаемую. Раньше мы предлагали срок — 2023 год, чтобы бизнес мог перестроиться и не было кризиса, поскольку она большим спросом пользуется из-за пандемии. Если это раньше произойдёт — прекрасно», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам депутата, главное в этой ситуации — обеспечение безопасных условий для бизнеса.

Как отметил Власов, в России есть ресурсы для производства биоразлагаемой посуды.

В августе глава Российского экологического оператора Денис Буцаев в беседе с телеканалом «360» рекомендовал не разогревать еду в пластиковой упаковке, так как это приводит к выделению токсинов.