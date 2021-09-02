Марафон «Новое Знание» набрал более 22 млн просмотров на YouTube за день

Просветительский марафон «Новое Знание» набрал более 22 млн просмотров за первый день трансляции на YouTube. Мероприятие организовано обществом «Знание» и проходит с 1 по 3 сентября.

Об этом сообщает kp.ru.

Отмечается, что программа включает открытые уроки, лекции и семинары. Среди приглашённых экспертов — отечественные и зарубежные политики, учёные, экономисты, спортсмены, музыканты, деятели культуры и искусства.

В первый день в рамках марафона выступили 48 спикеров. Прямые включения организованы из шести городов России. Также был запущен просветительский челлендж «Поделись своим знанием».

Ранее «Взгляд» сообщал, что общество «Знание» и Альянс по защите детей в цифровой среде подписали соглашение о сотрудничестве.