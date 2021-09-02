Марафон «Новое Знание» набрал более 22 млн просмотров на YouTube за день

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Просветительский марафон «Новое Знание» набрал более 22 млн просмотров за первый день трансляции на YouTube. Мероприятие организовано обществом «Знание» и проходит с 1 по 3 сентября.
Марафон «Новое Знание» набрал более 22 млн просмотров на YouTube за день
  • © Российское общество «Знание»

Об этом сообщает kp.ru.

Отмечается, что программа включает открытые уроки, лекции и семинары. Среди приглашённых экспертов — отечественные и зарубежные политики, учёные, экономисты, спортсмены, музыканты, деятели культуры и искусства.

В первый день в рамках марафона выступили 48 спикеров. Прямые включения организованы из шести городов России. Также был запущен просветительский челлендж «Поделись своим знанием».

Ранее «Взгляд» сообщал, что общество «Знание» и Альянс по защите детей в цифровой среде подписали соглашение о сотрудничестве.

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