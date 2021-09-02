К благотворительному сервису Москвы присоединились ещё несколько фондов

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Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что количество фондов в столичном благотворительном сервисе выросло до 50.
К благотворительному сервису Москвы присоединились ещё несколько фондов
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

По её словам, юбилейным участником стал фонд «Движение вверх», помогающий тяжелобольным детям.

«Менее чем за год к сервису присоединились 50 фондов. Количество его пользователей уже превышает 12,3 тыс. В общей сложности они сделали более 24 тыс. адресных пожертвований на благотворительность. Средняя сумма одного перевода — примерно 286 рублей», — отметила Сергунина.

Как ранее сообщала НСН, на сервисе «Московский инвестор» столичного инвестиционного портала заработал новый раздел «Строительство».

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