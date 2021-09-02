Краснов встретился с генпрокурором Армении

Генеральный прокурор России Игорь Краснов провёл рабочую встречу с генеральным прокурором Армении Артуром Давтяном во Владивостоке. Он поблагодарил коллегу за принятое приглашение поучаствовать в работе Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Уверен, что соответствующий опыт прокуратуры Армении вызовет неподдельный интерес участников мероприятия», — сказал Краснов.

Стороны обсудили актуальные вопросы оказания правовой помощи и другие аспекты международного сотрудничества.

«Мы вместе стремимся к всесторонней защите прав граждан наших государств, укреплению законности и правопорядка, боремся с преступностью, не знающей государственных границ», — отметил Краснов.

Он также пригласил Давтяна в Москву на празднование 300-летия российской прокуратуры в январе 2022 года.

В пятницу, 3 сентября, главы генпрокуратур двух стран в рамках работы ВЭФ примут участие в сессии «Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций».

Ранее, как сообщала газета «Известия», оперштаб утвердил порядок въезда иностранцев на ВЭФ во Владивостоке.