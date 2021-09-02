Краснов встретился с генпрокурором Армении

Короткая ссылка
Генеральный прокурор России Игорь Краснов провёл рабочую встречу с генеральным прокурором Армении Артуром Давтяном во Владивостоке. Он поблагодарил коллегу за принятое приглашение поучаствовать в работе Восточного экономического форума (ВЭФ).
Краснов встретился с генпрокурором Армении
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Уверен, что соответствующий опыт прокуратуры Армении вызовет неподдельный интерес участников мероприятия», — сказал Краснов.

Стороны обсудили актуальные вопросы оказания правовой помощи и другие аспекты международного сотрудничества.

«Мы вместе стремимся к всесторонней защите прав граждан наших государств, укреплению законности и правопорядка, боремся с преступностью, не знающей государственных границ», — отметил Краснов.

Он также пригласил Давтяна в Москву на празднование 300-летия российской прокуратуры в январе 2022 года.

В пятницу, 3 сентября, главы генпрокуратур двух стран в рамках работы ВЭФ примут участие в сессии «Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций».

Ранее, как сообщала газета «Известия», оперштаб утвердил порядок въезда иностранцев на ВЭФ во Владивостоке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить