Собянин рассказал о реконструкции трамвайного тоннеля в Сыромятническом проезде

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реконструкции знаменитого трамвайного тоннеля в Сыромятническом проезде.

Об этом сообщает НСН.

«Этот тоннель XIX века является одним из живописных уголков исторической Москвы. Но поверх него проходит линия наземного метро МЦД-2. А для будущего диаметра МЦД-4 компания «РЖД» должна построить дополнительные пути, чтобы сократить интервал движения пригородных поездов», — написал Собянин в блоге на своём персональном сайте.

Как напомнил мэр, столичные власти отвергли первоначальное проектное решение.

Тогда проектировщикам поручили найти способ сохранить красоту тоннеля и решить задачу развития пригородного движения.

Со своей стороны, Собянин опубликовал фото нового проекта, подчеркнув, что в нём сохранится единственное в Москве оригинальное сплетение трамвайных путей.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство БКЛ метро планируют завершить к 2024 году.