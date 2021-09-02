Собянин рассказал о реконструкции трамвайного тоннеля в Сыромятническом проезде
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Об этом сообщает НСН.
«Этот тоннель XIX века является одним из живописных уголков исторической Москвы. Но поверх него проходит линия наземного метро МЦД-2. А для будущего диаметра МЦД-4 компания «РЖД» должна построить дополнительные пути, чтобы сократить интервал движения пригородных поездов», — написал Собянин в блоге на своём персональном сайте.
Как напомнил мэр, столичные власти отвергли первоначальное проектное решение.
Тогда проектировщикам поручили найти способ сохранить красоту тоннеля и решить задачу развития пригородного движения.
Со своей стороны, Собянин опубликовал фото нового проекта, подчеркнув, что в нём сохранится единственное в Москве оригинальное сплетение трамвайных путей.
Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство БКЛ метро планируют завершить к 2024 году.