В Апшеронском районе Кубани ввели режим ЧС из-за подтоплений

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В Апшеронском районе Краснодарского края введён режим ЧС из-за подтоплений, заявили в пресс-службе краевого ГУ МЧС России.
В Апшеронском районе Кубани ввели режим ЧС из-за подтоплений
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

«В городе Апшеронске введён режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что в Апшеронске произошло подтопление низменных участков из-за того, что в районе за минувшие сутки выпало 51 мм осадков.

Оказались подтоплены 217 придомовых территорий и 110 частных домов.

Ранее, как писали «Юга.ру», в Краснодаре рассказали о планах по строительству новых ливневых канализаций.

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