В Апшеронском районе Кубани ввели режим ЧС из-за подтоплений

В Апшеронском районе Краснодарского края введён режим ЧС из-за подтоплений, заявили в пресс-службе краевого ГУ МЧС России.

«В городе Апшеронске введён режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что в Апшеронске произошло подтопление низменных участков из-за того, что в районе за минувшие сутки выпало 51 мм осадков.

Оказались подтоплены 217 придомовых территорий и 110 частных домов.

Ранее, как писали «Юга.ру», в Краснодаре рассказали о планах по строительству новых ливневых канализаций.