В Апшеронском районе Кубани ввели режим ЧС из-за подтоплений
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- РИА Новости
«В городе Апшеронске введён режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
Отмечается, что в Апшеронске произошло подтопление низменных участков из-за того, что в районе за минувшие сутки выпало 51 мм осадков.
Оказались подтоплены 217 придомовых территорий и 110 частных домов.
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