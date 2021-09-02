Мантуров рассказал о наращивании производства вакцин в России

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Глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью RT на Восточном экономическом форуме рассказал о наращивании производства вакцин в стране.
Мантуров рассказал о наращивании производства вакцин в России
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«По «ЭпиВакКороне» добавилось производство — производственная площадка в Санкт-Петербурге. И в ближайшее время по «КовиВаку» у института Чумакова будет установлен дополнительный реактор, который будет производить существенно больше объёма, чем сегодня. То есть по всем вакцинам продолжается работа, продолжается наращивание объёмов производства», — сказал он. 

Глава Минпромторга отметил, что сейчас в стадии исполнения находятся контракты на поставку 57 млн вакцин «Спутника» до 1 октября.

«Уверен, что справимся и выполним заявки», — подчеркнул он.

По его словам, на сегодняшний день введено в гражданский оборот 70 млн доз вакцин против коронавируса, при этом 37,5 млн произведено в августе.

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