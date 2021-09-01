РБК: Natura Siberica приостановила работу магазинов и производства

Производитель косметики Natura Siberica временно закрыл магазины и прекратил выпуск продукции.

Об этом информирует РБК со ссылкой на сообщение за подписью президента компании Сергея Буйлова.

Как сообщает издание, в письме Буйлов пояснил, что соответствующее решение связано с расторжением договора на лицензионное использование товарных знаков с эстонской OU Good Design, которой принадлежит часть товарных знаков, связанных с брендами «Рецепты бабушки Агафьи», «Аптечка Агафьи», Planeta Organica, Natura Siberica, продукцию под которыми производят и продают компании основателя бизнеса Андрея Трубникова.

Ранее, как сообщает РБК, совладелица косметического бизнеса Андрея Трубникова, его первая жена Ирина запретила ООО «Первое решение» (производитель косметики «Рецепты бабушки Агафьи») использовать товарные знаки OU Good Design, расторгнув договор.

13 августа, как сообщает ТАСС, сотрудники производителя косметики Natura Siberica пожаловались на то, что новое руководство компании не пускает их в офис. В письме работников компании отмечалось, что в августе на руководящую должность президента компании был назначен Сергей Буйлов, а пропуска основателя и учредителя компании Ирины Трубниковой, её сына Дмитрия Трубникова, а также ведущих сотрудников компании, отвечающих за ключевые направления, были отключены.

В январе сообщалось, что бизнесмен Андрей Трубников, создавший бренды «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica, скончался в возрасте 61 года.