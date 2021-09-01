Россияне рассказали о самых интересных направлениях для внутреннего туризма

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Россияне рассказали о самых интересных направлениях для внутреннего туризма. На первом месте оказался Санкт-Петербург.
Россияне рассказали о самых интересных направлениях для внутреннего туризма
  • Reuters

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

Согласно проведённому опросу, на втором месте оказалась Москва, а третье место заняли сразу несколько городов: Казань, Сочи и Калининград.

Далее идёт Геленджик. Пятая строчка у Ялты и Краснодара, шестую позицию отдали Севастополю, а замыкает список Анапа.

«Среди природных локаций наиболее востребованными оказались республики Северного Кавказа — оценка 8,5. Кроме того, высоким оказался туристический потенциал Карелии и Байкала — 8,3, Крыма — 8,2, Краснодарского края — 8,1, а также Алтая — 8 баллов», — отмечается в исследовании.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал о направлениях, доступных для россиян.

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